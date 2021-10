La definizione e la soluzione di: La prima discesa in mare di una nave. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : VARO

Curiosità/Significato su: La prima discesa in mare di una nave

Altre definizioni con prima; discesa; mare; nave; Sorvolò l’oceano Atlantico subito prima di Lindbergh; II Valerio che diresse La prima notte di quiete; Santo prima di Luigi; La prima metà di ieri; Discesa che è specialità dello sci alpino; Precede una discesa; Volare dolcemente in discesa; Discesa di barbari; Un mare tedesco; Boschetti i cui alberi producono samare; Le seconde sono al mare o in montagna; Biasimare, deplorare; Ferma la nave al largo; La nave la tiene in acqua; L'equipaggio di una nave; Una nave da guerra; Ultime Definizioni