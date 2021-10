La definizione e la soluzione di: La località lombarda in cui nacque Parini, il poeta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BOSISIO

Altre definizioni con località; lombarda; nacque; parini; poeta; Località presso Firenze; La località laziale dove si rifugiò Pio IX; Località del Portogallo con un celebre santuario; Importante località siderurgica tedesca; La cittadina lombarda con il Museo dell'Alfa Romeo; Grossi gnocchi di spinaci della cucina lombarda; La città lombarda con l'Arco Mera; Così è detta la subregione lombarda di Vigevano; Vi nacque Galilei; Vi nacque Antonio Gramsci; La città usa in cui nacque Jimi Hendrix; Vi nacque Beethoven; L'aiuto pariniano; Lo fu Giuseppe Parini in casa Serbelloni; Famiglia milanese di cui Parini fu precettore; Lo è Il dono di Parini; L'amicizia... del poeta; Sapere per il poeta; Il poeta Leopardi; La pancia del poeta; Ultime Definizioni