La definizione e la soluzione di: L'assemblea per nominare i candidati, negli USA. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CAUCUS

Curiosità/Significato su: L assemblea per nominare i candidati, negli USA

Altre definizioni con assemblea; nominare; candidati; negli; Importante assemblea romana: __ curiata lat; Importante assemblea romana: comitia __ lat; Fine di... assemblea; Antica assemblea ateniese che votava delle leggi; Nominare ad esempio; Per i cattolici Non nominare il nome di Dio __; Riunione che sceglie i candidati di partito in USA; Scegliere fra i candidati; L'elenco dei candidati; Scrutini decisivi tra i due candidati più votati la prima volta; Insegnano negli atenei; Rallentamento negli scambi commerciali; Il prodotto negli estintori; Negli emirati ci sono tipi arrabbiati; Ultime Definizioni