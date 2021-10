La definizione e la soluzione di: Trattamento estetico per favorire la circolazione sanguigna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : VACUUM TERAPIA

Curiosità/Significato su: Trattamento estetico per favorire la circolazione sanguigna

Altre definizioni con trattamento; estetico; favorire; circolazione; sanguigna; Patologia causata da un trattamento medico; Il trattamento d'onore abbreviato con S.G; Trattamento termico per metalli e leghe; Trattamento ai piedi, si fa tenendoli in acqua; Il Gray a cui non serve il chirurgo estetico; Somministrazione di botulino a scopo estetico; Era un comune anestetico usato in chirurgia; Rovinare dal punto di vista estetico; Il malcostume di favorire i parenti nel pubblico; I rimbalzi che possono favorire i calciatori nella mischia; Atti a favorire l'assimilazione dei cibi; Agevolare, favorire; Messa in circolazione di assegni o titoli di Stato; Tolta dalla circolazione; Prevede la libera circolazione in Europa; Permette la circolazione dal centro alla periferia ma non è la corsia preferenziale; Storica località basilicatese... sanguigna!; Via sanguigna; Una sanguigna è il tarocco; Arancia sanguigna; Ultime Definizioni