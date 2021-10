La definizione e la soluzione di: Strumento usato per fare matasse. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ASPO

Curiosità/Significato su: Strumento usato per fare matasse

Altre definizioni con strumento; usato; fare; matasse; Strumento che accompagna i canti liturgici; Uno strumento con la bolla; Lo strumento per disegnare i cerchi; Strumento di tortura associato a San Lorenzo; Detergente usato in cucina; Un metallo usato, come il nichel, per rivestimenti; L'usato lasciato da alienare; Alcaloide che era usato per curare le nevralgie; Non si può fare a mezzogiorno; Fare una scelta; Vi rientra chi torna a fare il precedente lavoro; Lo elimina chi decide di fare economia; Grovigli, matasse, anche in senso figurato; Strumenti atti a svolgere le matasse; Arnesi per fare matasse; Serve a far matasse; Ultime Definizioni