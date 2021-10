La definizione e la soluzione di: Uguali in crisi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : II

Altre definizioni con uguali; crisi; Vili senza uguali; Le ha... uguali il canarino; In certe sono uguali; Sono uguali nei locali; Con crisi fanno i coristi; Base siciliana teatro di una crisi Italia-USA; E' propria d'un governo sull'orlo della crisi; Crisi politica non fisiologica;