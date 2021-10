La definizione e la soluzione di: Colpo come uno schiaffo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MANATA

Curiosità/Significato su: Colpo come uno schiaffo

Altre definizioni con colpo; come; schiaffo; Un colpo che indolenzisce il calciatore; Colpo di bastone; Colpo violento; Lo è l'eleganza di chi vuole far colpo; Animali come gatti e tigri; Poeti come Omero; Come hai detto?; Girare... come una palla; Lo schiaffo di ritorno; In alcune regioni è sinonimo gergale di schiaffo; Facile agli schiaffoni;