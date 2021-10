La definizione e la soluzione di: Quella verde è ottima per condire i bolliti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SALSA

Altre definizioni con quella; verde; ottima; condire; bolliti; Quella op sorse a metà del secolo scorso; Prima o poi arriva quella dei conti; C'è anche quella a pressione; Quella depressa gode di agevolazioni; Cappotto verde; Dipinse II violinista verde; Un sempreverde della macchia mediterranea; Assomiglia alla lucertola ed è verde brillante; Dotate di ottima intesa, come squadre o amiche; Pianta aromatica ottima con patate, carne e pesce; Ottima qualità di farina di grano; Un vitigno da ottima uva nera; L'erba col bulbo... usata per condire; Spesso si usa per condire i ravioli con il burro; Si versa per condire; Serve per condire;