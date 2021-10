La definizione e la soluzione di: Girare... come una palla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ROTOLARE

Curiosità/Significato su: Girare... come una palla

Altre definizioni con girare; come; palla; Girare... nel carosello; Girare su se stessi distesi; Girare su un perno; La mette l'automobilista prima di girare; Come hai detto?; Come dire papà; Come colui che è in preda a grande sconforto; Suddividere con linee... come in un quaderno di matematica; Palla in rete; Nella spalla e nella coscia; Come la palla da rugby; Un muscolo della spalla; Ultime Definizioni