La definizione e la soluzione di: In genere è ripiena di prosciutto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 16 lettere : FRITTATA MARITATA

Curiosità/Significato su: In genere e ripiena di prosciutto

Altre definizioni con genere; ripiena; prosciutto; In genere è dietro all’altare; Tifosi in genere nelle curve; Un genere di fiction televisiva; Un genere di James Brown; Sfoglia ripiena dolce o salata, tipica in Abruzzo; Torta salata emiliana ripiena di bietola; Barretta della Mars di cioccolato ripiena di cocco; __alla genovese: ottimo piatto di carne ripiena; Una varietà di prosciutto; Tagliato a lamelle... come un prosciutto; Nella crespella valdostana si abbina al prosciutto; Se è bolognese ha sopra prosciutto e parmigiano; Ultime Definizioni