La definizione e la soluzione di: Città dell'Unione Indiana rinomata per i tappeti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SRINAGAR

Curiosità/Significato su: Citta dell Unione Indiana rinomata per i tappeti

Altre definizioni con città; dell; unione; indiana; rinomata; tappeti; Città principale dell'isola greca di Cerigo; Le note borgate delle città brasiliane; La città della mortadella; Città toscana con un 11 in serie A; Delfino comune nel Rio delle Amazzoni; I limiti... dell'azione; Un'aria propria dello smargiasso; Fu capitale dell'Assiria; Riunione di automobilisti; unione velocipedistica italiana; Isole di cui fanno parte Mauritius e Riunione; Riunione che coinvolge gli studiosi di un tema; Quella indiana è per uno; La città indiana con il Palazzo del Lago; Una delle armi in dotazione a Indiana Jones; Un noto street food d'origine indiana; Rinomata località balneare sul Golfo di Napoli; Rinomata regione vinicola francese; Rinomata zona piemontese tra Cuneo e Asti; Rinomata stazione balneare del Grossetano; Scultore torinese noto per i tappeti- natura; Possono esserlo i gatti ma anche i tappeti; Scuotere i tappeti o le tovaglie; Aperti e distesi come i tappeti; Ultime Definizioni