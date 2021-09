La definizione e la soluzione di: Vasi di coccio per folio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : GIARE

Altre definizioni con vasi; coccio; folio; Artistici vasi; Fitti gomitoli di vasi capillari, come nei reni; Così è detta una pianta coltivata come la Malvasia; Lo è l'invasione degli orsi in Sicilia di Buzzati; Vaso di coccio per l'olio; Una pentola di coccio; Un recipiente di coccio per olio; Un vaso di coccio; Ultime Definizioni