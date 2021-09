La definizione e la soluzione di: La sua carrozza si trasformava in zucca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : CENERENTOLA

Altre definizioni con carrozza; trasformava; zucca; Carrozza lussuosa e antico carro a due ruote; Una moto... carrozzata; Una leggera carrozza; Guida la carrozza; Trasformava in oro tutto ciò che toccava; Dà giudizio... alla zucca; Quelli di zucca si abbrustoliscono; Possono essere di zucca, alla bava, alla romana..; Per cassa armonica ha una zucca tagliata a metà;