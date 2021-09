La definizione e la soluzione di: Serve per fare paragoni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : PIÙ

Curiosità/Significato su: Serve per fare paragoni

Altre definizioni con serve; fare; paragoni; Serve per fare la punta alla matita; Serve per non dimenticare.. al supermercato; Si usa come antifermentativo nelle conserve; Serve per stabilire la posizione della nave; Non lasciar fare; Serve per fare la punta alla matita; Sono adatti... per fare la nanna; Una fecola per fare pappine; Paragoni, competizioni; Un ovino per paragoni poco lusinghieri; Ricorre nei paragoni; Ultime Definizioni