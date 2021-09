La definizione e la soluzione di: Robusto tessuto per sacchi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : IUTA

Curiosità/Significato su: Robusto tessuto per sacchi

Altre definizioni con robusto; tessuto; sacchi; Un robusto equino un tempo impiegato nei lavori agricoli; Quello a quattro ante... è un tipo robusto; Pienotto, robusto nel fisico; Un collo robusto e tozzo; Grande pezzo di tessuto; Un tessuto per cravatte; Le lunghe strisce di tessuto che cucite assieme formano la vela; Tessuto di cotone per prendisole e grembiuli; Forte tessuto per sacchi; Noto ammorbidente con un orsacchiotto testimonial; Un tessuto di canapa usato per i sacchi; Sacchi per liquidi; Ultime Definizioni