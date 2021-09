La definizione e la soluzione di: Il prefisso per chi si prende cura dell'ambiente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ECO

Altre definizioni con prefisso; prende; cura; dell; ambiente; Il prefisso che segue il bi; Un prefisso iterativo; Prefisso da watt e da hertz; Il suo prefisso è 02; Chi lo prende, vince; Comprendeva gran parte del Portogallo; Comprende Dublino; Comprende galli e galline; Graminacea che dà farina scura; Una cura quasi terminata; Sintomi da non trascurare; Assicurare; Così sono i randelli; Ai lati dell'iPhone; La Casa della Cinquecento; Iniziali della Cristoforetti; L’ambiente nel quale ci muoviamo; Studia l'ambiente; Così è un ambiente desolante e arido culturalmente; Il Testa che è stato presidente di Legambiente; Ultime Definizioni