La definizione e la soluzione di: Per poco non eliminavo quella presa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SCART

Altre definizioni con poco; eliminavo; quella; presa; Poco... persuasivo; Poco importante; Poco elegante; Poco acuto; C'è anche quella dei venti; Quella della Bastiglia è rimasta nella storia; Quella nouveau è detta anche liberty; In quella del supermercato si paga la spesa; Si dice per la sorpresa; L'apparecchio che ha soppiantato la cinepresa; Il wrestler protagonista del film Presa mortale; Un programma TV della Carrà: __ che sorpresa;