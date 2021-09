La definizione e la soluzione di: Chino, a faccia in giù. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : PRONO

Curiosità/Significato su: Chino, a faccia in giu

Altre definizioni con chino; faccia; Lo stringe l'orecchino; Gioacchino, il celebre pittore nato a Galatina; Sostiene lorecchino; Tipico stuzzichino spagnolo; Dispositivo che, nei tablet di prima generazione, permetteva d'interfacciarsi con i software applicativi; Un pugno in piena faccia; Le ossa della faccia ne sono una parte; Antichi templi con numerose colonne sulla facciata; Ultime Definizioni