La definizione e la soluzione di: Cade generalmente in inverno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : NEVE

Altre definizioni con cade; generalmente; inverno; Fanno cadere gli inesperti; Lo percorre chi decade; Scade come una cambiale; Cadere nel vuoto; Generalmente è fuori dal menù: piatto del __; Lo contiene generalmente l'armadio; Sono generalmente molto basse nei leucemici; Nelle candele sono generalmente di cotone; D'inverno è deserta; Peter __: Il leone d'inverno; Romanzo di John Steinbeck: L'inverno del nostro __; Si indossano sopra le spalle d'inverno;