La definizione e la soluzione di: Lo Stato degli Usa che ha per capitale Annapolis. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MARYLAND

Altre definizioni con stato; degli; capitale; annapolis; Stato tutelato da un altro; E' stato il titolo di David Cameron; Lo Stato americano con Paramaribo; Lo Stato con Davenport; Famoso parco nazionale degli Stati Uniti; I conteggi degli abitanti; Lo space degli uffici senza pareti divisorie; Il morbo degli sportivi; Aveva per capitale Susa; Ha per capitale Rabat; E' stata la capitale del Kazakistan; Fu provincia romana con capitale Leptis Magna; Ultime Definizioni