La definizione e la soluzione di: Gruppo etnico di lingua bantu stanziato in Sudafrica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ZULÙ

Curiosità/Significato su: Gruppo etnico di lingua bantu stanziato in Sudafrica

Altre definizioni con gruppo; etnico; lingua; bantu; stanziato; sudafrica; Gruppo etnico dell'India e dello Sri Lanka; Gruppo montuoso delle Dolomiti orientali; Un gruppo chiuso d'amici; Il gruppo bancario con il leone arancione nell’insegna; Gruppo etnico dell'India e dello Sri Lanka; Gruppo etnico delle montagne del Nepal; Gruppo etnico ugro-finnico ungherese; Il pot... multietnico ing; Ha il significato di pace nella lingua araba; Lingua parlata; La lingua di Skopje; Lingua degli antichi Indiani; La terra dei bantu; Pratica religiosa bantu simile al vudù; Un rapporto circostanziato; Gordimer: la scrittrice sudafricana premio Nobel ’91; Nota regione sudafricana di vigneti ing; Il Gary leggendaria stella sudafricana del golf; Città della Repubblica Sudafricana; Ultime Definizioni