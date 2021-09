La definizione e la soluzione di: Come la mostra non permanente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : TEMPORANEA

Curiosità/Significato su: Come la mostra non permanente

Altre definizioni con come; mostra; permanente; Come dire a noi; E' come dire sabbiosi; E' come dire tiretti; Come i semi del ricino; Dimostra di esserlo chi pensa positivo; Si fa per mostrare disappunto in teatri e stadi; Inopportuno da mostrare e da vedere; Portano a mostrare i denti; Servizio Permanente Effettivo; Mike Tyson ne ha uno permanente sul viso; Perdita temporanea o permanente del gusto; Edificio... permanente; Ultime Definizioni