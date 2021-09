La definizione e la soluzione di: In quella del supermercato si paga la spesa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CASSA

E' nota quella di Siusi; Quella d'aria fa paura; Chi deve sottoporsi a quella chirurgica è... paziente; E'... stretta quella di chi decide di mangiare poco; Così può trovarsi il pepe al supermercato; Lo è spesso il cotechino preso al supermercato; Un espositore da supermercato; Attende tutti al supermercato; Pagamento parziale d'un debito; Pay __: piattaforma per pagare online; Chiede di essere pagato per ogni corsa che fa; Ce anche il... Paganino; Le borse per far la spesa; Cifra che corrisponde al totale di spesa; C'è quello telefonico e quello della spesa; In gergo, una grande spesa improvvisa;