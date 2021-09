La definizione e la soluzione di: Sono torte in miniatura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : PASTE

Sono uguali nei confini; Sono uguali nei peperoni; Lo sono Frecciarossa e Italo; Sono simili ai clarinetti; Rivestimento zuccherino che può ricoprire torte; Relativi a caramelle, cioccolati, torte..; Tortelli piemontesi spesso al sugo d'arrosto; Il tegame per le torte; Uomo in miniatura; Anagramma di miniatura, che rima con altari; Le fotografie... in miniatura; Il miglior amico dell'uomo, in miniatura;