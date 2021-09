La definizione e la soluzione di: Un messaggio via cavo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : FAX

Curiosità/Significato su: Un messaggio via cavo

Altre definizioni con messaggio; cavo; Permette la lettura di un messaggio segreto; Il naufrago ci inserisce il suo messaggio; Se è della fortuna racchiude un messaggio su carta; Un messaggio sui social network; Riveste il cavo orale; Lo scavo per fare spazio alle fondamenta; Il nome con cui è noto il cavolo Brassica capitata; Il cavo per la connessione in assenza di Wi-Fi; Ultime Definizioni