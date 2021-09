La definizione e la soluzione di: Manda spesso in orbita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : NASA

Altre definizioni con manda; spesso; orbita; Mandar giù un dissetante; Gira con le raccomandate; Facoltà di comandare; C'è quella mandarino; Si muovono spesso in punta di piedi; Precedeva spesso la data; Per il suo lavoro si fa spesso aiutare dal cane; Spesso l'abito... non lo fa; Incorporata in sé, assorbita; Spropositato, esorbitante; Nel centro dell'orbita; Fu assorbita dall'Alitalia;