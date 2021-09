La definizione e la soluzione di: Il frutto esotico per la salsa guacamole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : AVOCADO

Altre definizioni con frutto; esotico; salsa; guacamole; Frutto molto succoso; Frutto rosso e acidulo; Il frutto detto clementina; Piante punicacee il cui frutto è detto balausta; Frutto esotico col ciuffo; Uno spuntino... esotico; Frutto esotico con il ciuffo; Uno... stufato esotico; Una salsa di pomodoro; Una salsa gialla all'uovo... che può impazzire; Quello verde è una salsa piemontese al prezzemolo; Salsa a base tuorli, burro e dragoncello fra; L'ingrediente base della salsa guacamole; Il frutto per preparare la salsa guacamole; Il frutto per la salsa guacamole; II frutto della salsa guacamole; Ultime Definizioni