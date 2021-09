La definizione e la soluzione di: Mutano cose in croste. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : RT

Curiosità/Significato su: Mutano cose in croste

Altre definizioni con mutano; cose; croste; Mutano ceto in centro; Mutano aceto in acido; Mutano un saio in stadio; Mutano parco in marzo; Coseno in breve; Affinità di più cose tra loro; Fa sparire le cose che avvolge; Avvicendare ciclicamente due o più cose; Zuppa di riuso per croste e molliche;