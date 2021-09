La definizione e la soluzione di: Cambiano i forti in furbi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : UB

Altre definizioni con cambiano; forti; furbi; Cambiano bagni in laghi; Cambiano automi in attori; Cambiano l'amico in asino; Cambiano tasse in farse; Tratti di fiume con forti correnti leste, veloci; Un mese cantato da Alberto Fortis; Quella addominale provoca forti spasmi; Forti tremori; Popolarmente furbi; Furbi, attenti; Gli animali più furbi; Vene minerarie o furbi di tre cotte;