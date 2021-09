La definizione e la soluzione di: Serve per stabilire la posizione della nave. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SESTANTE

Curiosità/Significato su: Serve per stabilire la posizione della nave

Altre definizioni con serve; stabilire; posizione; della; nave; Non serve per misurare l'intelligenza; Serve per fare i cuneesi; Serve miopi e presbiti; Un pranzo in cui ci si serve; Fare una perizia per stabilire un prezzo; L'impossibilità di stabilire un contatto con chi ci sta vicino; Permette di stabilire la data della Pasqua; Stabilire il costo di acquisto per un prodotto; Supposizione indebita; Quello di Ravel è una celeberrima composizione; Predisposizione alla commozione; Che scatena contrapposizione; La descrizione della propria vita; All'ingresso della moschea; Il sesto della dinastia; Una rientranza della costa; Lo sterzo... della nave; Gestore, responsabile di una nave; La perdita di una nave; Così è detto il fianco emerso di una grande nave; Ultime Definizioni