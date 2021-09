La definizione e la soluzione di: Una data che non esiste. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : MAI

Curiosità/Significato su: Una data che non esiste

Altre definizioni con data; esiste; Città della Caria ricordata per un tempio di Venere; Fu fondata da Giovanni Agnelli; Affaccendata in altre faccende; La catena fondata da Oscar Farinetti; Materiale resistente all'acqua; Desistere, gettare la spugna; Si dice di chi non accetta l'esistenza dello Stato; Non esiste in un libro di Andrea Tarabbia; Ultime Definizioni