La definizione e la soluzione di: L'anno in cui Carlo Magno venne incoronato imperatore da papa Leone III. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : OTTOCENTO

Curiosità/Significato su: L anno in cui Carlo Magno venne incoronato imperatore da papa Leone III

