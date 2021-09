La definizione e la soluzione di: Gli si deve la fontana dei Fiumi, in piazza Navona. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BERNINI

Altre definizioni con deve; fontana; fiumi; piazza; navona; Si deve cambiare periodicamente nel motore; Enigma illustrato dal quale si deve ricavare una frase; Da essi si deve ricavare una frase; Deve esserlo il pesce crudo servito al ristorante; La Ekherg che fa il bagno nella Fontana di Trevi ne La dolce vita; Il getto d'acqua che sprizza dalla fontana; Gli si deve una fontana di Piazza Navona; Si tirano nella fontana per esprimere un desiderio; Ne scorre a fiumi dai parrucchieri; Sono soliti risalire i fiumi; Lo sono i fiumi Segura e Jucar; Scorrevano a fiumi... in un brano dei Jalisse; Una piccola piazza; La Puerta famosa piazza centrale di Madrid spa; La piazza della Costituzione di Città del Messico; Quelli cinesi protestarono in Piazza Tienanmen; Gli si deve una fontana di Piazza Navona; Ultime Definizioni