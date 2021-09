La definizione e la soluzione di: Si fa facendo finta... di non capire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : GNORRI

Curiosità/Significato su: Si fa facendo finta... di non capire

Altre definizioni con facendo; finta; capire; Smetterla, finirla... facendo giardinaggio; Si batte non facendo nulla; Il Claudio di Strada facendo; Al cavallo si legge... facendogli aprire la bocca; Una figura del torero e una finta nel calcio; Vi si trova il pesce... che fa finta di nulla; Fintanto; Le sue orecchie... fan finta di non sentire!; Detto: Capire Roma per; Modello si chiede... per capire meglio; Si fa fingendo di non capire; Vengono fatti per far capire; Ultime Definizioni