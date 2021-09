La definizione e la soluzione di: Alcaloide che era usato per curare le nevralgie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ACONITINA

Curiosità/Significato su: Alcaloide che era usato per curare le nevralgie

Altre definizioni con alcaloide; usato; curare; nevralgie; Un alcaloide dell'oppio; L'alcaloide presente nella Coca-Cola; Alcaloide che si beve; Il sacro calice usato da Gesù durante l'Ultima cena; Apparecchio usato per frantumare i calcoli renali; Filmato usato per diffondere una canzone; Ormone usato come farmaco per stati infiammatori; Una lesione da curare; Oscurare, inquietare; Piccolo strumento usato per curare le sopracciglia; Serve a curare o truccare la pelle; Ultime Definizioni