La definizione e la soluzione di: Misura per terreni.

Soluzione 6 lettere : ETTARO

Curiosità/Significato su: Misura per terreni

Altre definizioni con misura; terreni; Che dà o spende senza misura; Unità di misura elettrica; Il manometro misura quella degli pneumatici; Misurati... sulla bilancia; Uno dei terreni nel Monopoly: __ Gran Sasso; Come i terreni durante una forte siccità; Terreni senza rilievi; Come i terreni o le rocce a rischio crollo;