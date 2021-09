La definizione e la soluzione di: Il no tedesco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : NEIN

Curiosità/Significato su: Il no tedesco Tedeschi risulta oscillare tra i 155 e i 170 milioni. Il termine tedesco Deutsche trae origine dall'Alto tedesco antico diutisc (da diot, popolo) che si riferiva 16 ' (1 294 parole) - 21:45, 9 set 2021

