La definizione e la soluzione di: La tecnica di realizzare oggetti in scala ridotta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : MODELLISTICA

Curiosità/Significato su: La tecnica di realizzare oggetti in scala ridotta Teatro alla scala presso la chiesa di San Giovanni in Conca, e del Teatro della Cannobiana, dalla pianta assai simile a quella della scala, ma in dimensione ridotta, dedicato 125 ' (14 428 parole) - 20:50, 26 ago 2021

