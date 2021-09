La definizione e la soluzione di: Servono per il domani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : RISPARMI

Curiosità/Significato su: Servono per il domani Giorgio Faletti (categoria Compositori di musiche per film) la mia vita così (1979) Cosa siamo noi (1979) Le parole non Servono (1979) Vecchio domani (1979) Filastrocca (1979) Gigliola Cinquetti: Giovane vecchio 32 ' (3 381 parole) - 13:05, 15 set 2021

