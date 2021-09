La definizione e la soluzione di: I serial trasmessi in prima serata fanno salire lo share. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SALIRE

Curiosità/Significato su: I serial trasmessi in prima serata fanno salire lo share Episodi di FBI (prima stagione) sopravvissuta associata al serial killer. Ascolti USA: 9.170.000 telespettatori Ascolti Italia: 1.556.000 telespettatori – share 6,50%; Guest star : Ili 47 ' (4 786 parole) - 18:45, 26 ago 2021

Altre definizioni con serial; trasmessi; prima; serata; fanno; salire; share; Il serial dei Medici in prima linea; Può essere seriale e bounty ing; Il genere dei serial; Un serial che nessuno vuol vedere; Breve ciclo di film trasmessi per televisione; Annunciano la primavera; Lo si dà prima del tu; Il serial dei Medici in prima linea; Prima e terza di Fabio; Così è anche detta la prima serata in TV ing; L'attore cui è dedicata una serata d'onore; Un'eccezionale serata teatrale; Serata di gala; Si fanno senza volerlo; Con crisi fanno i coristi; Fanno una vita poco attiva; Fanno parte del consueto tris di verdure grigliate; Salire in sella e andare al trotto o al galoppo; Sono soliti risalire i fiumi; Seggiolina su cui poter salire; Permette agli anziani di salire rampe di gradini; Lo è la share che si può riservare lo stato ing; Quello d'ascolto misura lo share TV; Ultime Definizioni