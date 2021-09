La definizione e la soluzione di: Lo schiaffo di ritorno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Anagni (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) papale. In particolare il nome di Anagni è legato alle vicende di papa Bonifacio VIII e all'episodio noto come lo "schiaffo di Anagni". Anagni è situata su 31 ' (3 397 parole) - 18:37, 9 ago 2021