La definizione e la soluzione di: Per osservarlo bisogna fermarsi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : STOP

Curiosità/Significato su: Per osservarlo bisogna fermarsi Glossario delle frasi fatte nascosto o a tradimento. Tirare dritto Proseguire per la strada che si sta percorrendo senza fermarsi, voltarsi o deviare. In senso figurativo descrive 348 ' (45 867 parole) - 22:45, 10 set 2021

