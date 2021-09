La definizione e la soluzione di: Pali per l’ormeggio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : PILONI

Curiosità/Significato su: Pali per l’ormeggio

Altre definizioni con pali; l’ormeggio; I principali di New York sono La Guardia e il JFK; Nativi della città toscana del più famoso Palio; Luoghi in cui sono tenuti i randagi: __ municipali; La effettua il portiere allontanandosi dai pali; Ultime Definizioni