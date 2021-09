La definizione e la soluzione di: Orci di terracotta per l’olio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : GIARE

Curiosità/Significato su: Orci di terracotta per l’olio

Altre definizioni con orci; terracotta; l'olio; Lo sono l'ostiariato e l'esorcistato; Favoriti, prediletti scorciatoie a indirizzi web; La regione nota per la pasta alla norcina; Si accorciano nella rimonta; Dalla testa dura... come la terracotta; Fabbricano diffusi vasi di terracotta; Un pezzo di terracotta; Tipo di pentola spesso in terracotta o alluminio; Quando è calmo è come l'olio; Si versa con l'olio;