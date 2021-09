La definizione e la soluzione di: Il muscoloso Rambo non ha certo paura della sua ombra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : RAMBO

Curiosità/Significato su: Il muscoloso Rambo non ha certo paura della sua ombra Rat-Man (sezione La decalogia della Fine (2016-2017)) che sta accadendo non è reale, ma è un sogno del Janus Valker anziano, mentre tutti gli altri sono proiezioni della sua mente. L'ombra che avanza rappresenta 83 ' (11 118 parole) - 08:36, 19 ago 2021

Il bambolino muscoloso amico di Barbie; Secondo Erodoto inventò il ditirambo; Strambo, sconclusionato; IlSylvester di Rambo e Rocky; Titubante, incerto; Assomiglia alla lucertola ed è verde brillante; Far passare i mesi freddi stando in un certo luogo; Quelli del sole cantavano Liù e Concerto; Si può prendere a causa della paura; Anagramma di guarisca che rima con paura; La prova chi ha paura degli animali; Viene al tennista... che ha paura di vincere; A causa della piena gli argini del Serio sono stati erosi dalla vorticosa corrente; Il gestore della taverna può vantare una fornita cantina; Iniziali della Leotta; Una sterminata regione della Russia; Le vocali nell'ombra; Area libera e sgombra; Le loro lancette sono... d'ombra; Chi trama nell'ombra vi agisce dietro;