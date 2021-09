La definizione e la soluzione di: Un linguaggio per pochi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SLANG

Curiosità/Significato su: Un linguaggio per pochi BASIC ( linguaggio BASIC) Disambiguazione – Se stai cercando altri significati, vedi Basic. Il BASIC è un linguaggio di programmazione ad alto livello sviluppato nel 1964 presso il Dartmouth 32 ' (3 844 parole) - 12:42, 12 set 2021

