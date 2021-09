La definizione e la soluzione di: Intriso per fritture. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PASTELLA

Curiosità/Significato su: Intriso per fritture Cucina napoletana (sezione fritture) Oltre alla già citata frittura di pesce, molte verdure si cucinano dorate e fritte (carciofi, zucchine, cavolfiore). Nelle fritture più ricche, si aggiunge 98 ' (9 958 parole) - 09:58, 31 ago 2021

