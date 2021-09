La definizione e la soluzione di: In fondo al tiramisù. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : SU

Curiosità/Significato su: In fondo al tiramisu Giuseppe Maffioli nel primo numero del 1981 realizzò la prima identificazione storica del tiramisù. Scrisse dodici libri di gastronomia, fra cui Il Ghiottone Veneto, La cucina 7 ' (813 parole) - 11:10, 25 giu 2021

