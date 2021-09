La definizione e la soluzione di: Fiume francese noto per i vini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MOSELLA

Curiosità/Significato su: Fiume francese noto per i vini Vino (sezione Classificazione dei vini) distillato che, se invecchiato per almeno 12 mesi in legno, prende il nome di brandy. La qualità e diversità tra vini dipendono strettamente dal vitigno 104 ' (11 529 parole) - 20:42, 12 set 2021

