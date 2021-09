La definizione e la soluzione di: Far ridere, distrarre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : DIVERTIRE

Curiosità/Significato su: Far ridere, distrarre Fiction l'intero spettro delle emozioni umane: per distrarre la mente, dare la speranza in momenti di sconforto, far ridere, o lasciare esperienze empatiche senza 5 ' (583 parole) - 18:29, 25 ott 2020

